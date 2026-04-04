Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de bu sezonki en erken golünü bu maçta kalesinde gördü.

Galatasaray, karşılaşmanın 4. dakikasında Wagner Pina'nın ortasında altıpas çizgisi önünde kafa vuruşunu yapan Onuachu'nun fileleri havalandırmasıyla sezon başından beri en erken lig golünü yedi.

BURUK'UN 9 MAÇ SONRA BİLEĞİ BÜKÜLDÜ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bordo-mavililerin çalıştırıcısı Fatih Tekke'ye karşı teknik adamlık kariyerinde ilk kez kaybetti.

Bu müsabakaya kadar Tekke'nin çalıştırdığı İstanbulspor, Alanyaspor ve Trabzonspor takımlarına karşı 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Buruk, 48 yaşındaki meslektaşına ilk kez yenildi.

Galatasaray, Buruk yönetiminde ilk kez Trabzonspor'a mağlup olurken, Fatih Tekke de teknik direktör olarak ligde ilk kez sarı-kırmızılı takım karşısında galibiyet gördü.