Süper Lig’de sezon bitti ve Trabzonspor’un gözde isimleri vitrine çıktı. Christ Inao Oulai ve Felipe Augusto için resmi teklifler gelmeye başladı. Bordo-mavililer, iki oyuncunun satışından en az 60 milyon Euro kasaya koymayı planlıyor. İlk resmi teklif Zenit’ten Augusto’ya geldi. Rus kulüp, Brezilyalı forvet için 18 milyon Euro garanti, 2 milyon Euro da bonus olmak üzere toplam 20 milyon Euro önerdi.

Trabzon yönetimi, bu rakamı daha yükseğe çekmek için tok satıcıyı oynuyor. Oulai ile de en son Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’nin ilgilendiği ileri sürülmüştü. 40 milyon Euro’luk teklifin masada olduğu öğrenildi. Bordo-mavililer, diğer teklifleri de değerlendirmeye alacak.