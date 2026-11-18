Yaz transfer döneminin son günlerinde yapılan hamleyle Trabzonspor'a kazandırılan defansif orta saha oyuncusu Fabinho, uyum sürecini beklenenden çok daha hızlı atlatarak takımın savunma sigortası oldu. Bordo-mavili forma altında bugüne kadar 12 resmi müsabakada görev alan 32 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, toplam 851 dakika sahada kalarak istikrarlı bir görüntü çizdi.

Yüksek pas isabet oranı, ikili mücadelelerdeki top kazanma becerisi ve savunma hattına verdiği kusursuz destekle öne çıkan tecrübeli orta saha, oyunun iki yönünü de dengeli oynayarak Trabzonspor'un saha içi organizasyonuna büyük katkı sağladı.

REİS'İN VAZGEÇİLMEZLERİNDEN OLDU

Fabinho'nun yükselen performansı, teknik direktör Thomas Reis'in göreve başlamasıyla birlikte zirveye çıktı. Alman çalıştırıcının kulübedeki ilk sınavı olan Galatasaray derbisinden itibaren Süper Lig'de oynanan altı karşılaşmanın tamamında şans bulan Brezilyalı yıldız, bu periyotta toplam 485 dakika süre aldı ve söz konusu maçların dördünde 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Özellikle Galatasaray derbisinde sergilediği performansla tam not alan Fabinho, dev maçı yüzde 88 pas isabeti, üç top kapma, iki pas arası ve iki şut engelleme istatistikleriyle tamamladı. Deneyimli oyuncunun bu etkili oyunu, Trabzonspor'un Thomas Reis yönetiminde yakaladığı altı maçlık galibiyet serisinin en önemli yapı taşlarından biri oldu.