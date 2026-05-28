Fatih Tekke önderliğinde sezonu Türkiye Kupası zaferi ile tamamlayan Trabzonspor, transferde vites yükseltiyor. Bordo-mavililer, bu doğrultuda rotasını Brezilya'ya çevirdi.

Globo Esporte'nin haberine göre Trabzonspor, Flamengo forması giyen 18 yaşındaki kanat oyuncusu Ryan Roberto'yu transfer listesine aldı. Brezilyalı genç futbolcu, Avrupa kulüplerinin yakından takip ettiği isimler arasında gösteriliyor.

TALİPLERİ ARTIYOR

Trabzonspor'un Ryan Roberto için Flamengo'ya 6 milyon Euro'luk teklif sunduğu öne sürüldüğü haberde Shakhtar Donetsk'in de genç isim için devreye girdiği ifade edildi. Teknik direktör Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisinin yanı sıra Fransa'dan Lille ve Rusya'dan CSKA Moskova da Ryan Roberto için harekete geçti.

OYUNCU SICAK BAKMIYOR

Gelen teklif ve artan ilgiye rağmen Ryan Roberto'nun bu yaz Flamengo'dan ayrılmaya sıcak bakmadığı da haberin detaylarında yer aldı. Ancak oyuncunun menajerinin sonbahar döneminden itibaren bedelsiz transfer ihtimalini kullanarak karlı bir anlaşma planladığı da iddia edildi.