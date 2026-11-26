Bu akşam UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde deplasmanda CSKA Sofya ile kozlarını paylaşacak olan Trabzonspor, bir yandan da ara transfer dönemi için kadro mühendisliği çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavili yönetim, daha önce de transfer listesinde yer alan Sırbistan Ligi temsilcisi Kızılyıldız'ın merkez orta saha oyuncusu Timi Max Elsnik için yeniden harekete geçme kararı aldı.

TRANSFERDE YUNAN RAKİP

Sırbistan'ın önde gelen spor mecralarından B92 ve Mondo'da yer alan haberlere göre, Kızılyıldız yönetimi ocak ayı transfer döneminde Sloven orta saha oyuncusunu elden çıkarmayı değerlendirebilir. 1,82 boyundaki deneyimli futbolcu için Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos'un da devrede olduğu vurgulanırken, Trabzonspor'un transfer yarışına yeniden dahil olabileceği ifade edildi.

"YÜZDE 99 TAMAMLANMIŞTI"

Timi Max Elsnik'in geçmiş transfer döneminde bordo-mavili kulübün kapısından dönmesiyle ilgili yaptığı açıklamalar da ocak ayı öncesinde yeniden hatırlandı. Sloven futbolcu, gerçekleşmeyen transfer sürecine dair şu ifadeleri kullanmıştı:

"Trabzonspor'a transferim yüzde 99 tamamlanmıştı, neredeyse yola çıkmıştım bile. Ama bu futbol. Neden olmadığını bilmiyorum."

OYUNUN İKİ YÖNÜNÜ DE OYNUYOR

Teknik heyetin orta saha kurgusunda hem savunma direncine katkı sağlayacak hem de hücum organizasyonlarını yönlendirecek dinamik bir profil aradığı biliniyor. Klasik bir orta saha oyuncusundan ziyade oyunun iki yönünde de sorumluluk alabilen, pasör kimliği gelişmiş bir "8 numara" olarak öne çıkan Elsnik; merkezde top dolaşımını hızlandırma, hücum hattını besleme ve takımın pas bağlantılarını güçlendirme özellikleriyle Trabzonspor'un aradığı kriterlere tam uyum sağlıyor.