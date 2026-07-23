Trabzonspor’un transfer listesindeki Tolu Arokodare, Wolves’ta skandala yol açtı! Wolves’un antrenmanı, Arokodare’nin sahayı terk etmeyi reddetmesi nedeniyle iptal edildi. Yeni teknik direktör Cesar Peixoto’nun ilk takım antrenmanına katılmamasını istediği 25 yaşındaki forvet, talimatı dinlemeyerek sahada kaldı. Bunun üzerine kulüp, Compton Park’ta ekstra güvenlik önlemleri almak zorunda kaldı. Nijeryalı oyuncunun nisan ayında takım arkadaşı Mateus Mane ile yaşadığı fiziksel tartışma sonrası zaten disiplin sorunu yaşadığı ifade ediliyor. Trabzonspor bu olayı fırsat olarak değerlendirip, Nijeryalı forveti kadrosuna katmak için hamlelerini sürdürebilir.

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