UEFA Konferans Ligi’nde sahasında Alman temsilcisi Freiburg’u konuk edecek olan bordo-mavililer, ileri uçta yaşanan kadro darlığı nedeniyle teyakkuza geçti. Takımın hücumdaki en önemli silahlarından Franculino Dju’nun sakatlığı sebebiyle en az iki maç daha sahalardan uzak kalacak olması, teknik heyetin bütün planlarını altüst etti.

Santrfor rotasyonunda yer alan Umut Nayir ve genç oyuncu Ali Habeşoğlu’nun sezon başında UEFA listesine dahil edilmemesi, kritik Freiburg randevusu öncesinde Karadeniz ekibini tek alternatife mahkum etti. Bordo-mavililerin elindeki tek doğal forvet olarak Nijeryalı kule Paul Onuachu kaldı.

ONUACHU ANTEP MAÇINDA KORUMAYA ALINDI

Gaziantep FK maçında Onuachu’nun 63. dakikada oyundan alınmasının perde arkasında da bu krizin yattığı belirlendi. Alman teknik adam Thomas Reis’in, fark ikiye çıkar çıkmaz yıldız santrforu olası bir sakatlık riskine karşı korumak amacıyla önceden planlanan bu hamleyi devreye soktuğu öğrenildi. Reis, perşembe günkü zorlu 90 dakikada yaşanabilecek tersliklere ve kart cezası ihtimallerine karşı idmanlarda taktiksel mevkisel kaydırmalar içeren acil durum senaryoları üzerinde çalışıyor.

DOUMBIA İÇİN MASAYA OTURACAK

Kadro derinliğini artırmak ve şampiyonluk yarışında elini güçlendirmek isteyen Trabzonspor yönetimi, ocak ayı transfer dönemi için şimdiden kolları sıvadı. Merkez orta saha, stoper, forvet ve sağ bek bölgelerine nokta atışı takviyeler yapmayı hedefleyen bordo-mavililerde rota İskandinavya’ya çevrildi.

Bordo-mavili yönetici İbrahim Şahinkaya’nın, İsveç ekibi Häcken forması giyen Fildişi Sahilli orta saha Abdoulaye Doumbia’nın transferini bitirmek adına bu hafta İsveç kulübü yetkilileriyle masaya oturacağı öğrenildi. Karadeniz ekibinin scout listesinde üst sıralarda yer alan bir diğer yetenek Eddy Doue için de eş zamanlı olarak resmi girişimlerin başlatılması kararlaştırıldı.

RICHARLISON'UN MENAJERİNDEN TALEP

Forvet hattındaki daralmayı kalıcı olarak çözmek isteyen Fırtına’nın önüne dünya çapında bir fırsat çıktı. İngiltere Premier Lig devi Tottenham’da kadro dışı kalarak U23 takımına gönderilen Brezilyalı süperstar Richarlison’un menajerinin, Trabzonspor yönetimiyle doğrudan irtibata geçerek görüşme talep ettiği kaydedildi.

Hücum hattına dünya çapında bir yıldız kazandırmak isteyen Karadeniz devinin kurmayları, şartları masaya yatırmak üzere bu randevu talebini gündemine aldı. Savunma hattına yapılacak takviyeler için de temaslarını sürdüren yönetim, ocak ayında başlayacak transfer harekatıyla eksik bölgeleri tamamen kapatmayı planlıyor.