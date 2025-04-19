Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor ile Trabzonspor, Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştı. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçı Trabzonspor, 1-0'lık skorla kazandı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 45. dakikada kafayla Simon Banza attı. Banza, bu golle birlikte Süper Lig'de 18 gole ulaştı.
Sahadan galibiyetle ayrılan Trabzonspor puanını 42 yaptı. Ligden düşmesi daha önce kesinleşen Adana Demirspor ise -2 puanda kaldı. Süper Lig'de geçtiğimiz hafta sahasında Rizespor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor böylece üst üste ikinci maçını kazandı.