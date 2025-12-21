Trabzonspor, Süper Lig’in 17’nci haftasında Eryaman Stadı’nda karşıya geleceği Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik çalışması gerçekleştirdikten sonra özel bir uçakla Ankara'ya gitti. KADRODA 11 EKSİK Trabzonspor’un 20 kişiden oluşan Göztepe maç kadrosunda şu oyuncular yer aldı: "Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, ⁠Arif Boşluk, Arseniy Batagov, Stefan Savic, Serdar Saatçı, Taha Emre İnce, Wagner Pina, Turan Deniz Tuncer, Onuralp Çakıroğlu, Esat Yiğit Alkurt, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Oleksandr Zubkov, Ernest Muçi, Felipe Augusto, Cihan Çanak, Kazeem Olaigbe, Danylo Sikan." Bordo-mavililerin Gençlerbirliği maç kafilesinde tedavileri devam eden Erol Can, Rayyan Baniya, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Folcarelli, Edin Visca, Nwakaeme, Afrika Kupasına giden Oulai ve Onuachu'nun yanı sıra cezalı olan Salih Malkoçoğlu ile Boran Başkan yer almadı.

