Trabzonspor'da Fatih Tekke ile yönetim, kadronun eksiklerini tamamlamak için raporunu hazırladı. Bordo-mavili ekipte transfer döneminin hareketli geçmesi bekleniyor. Kadrosunu güçlendirip, yeni sezonda şampiyonluk yarışına dahil olmak isteyen Trabzonspor gözünü Galatasaray’a dikti!
Teknik Direktör Fatih Tekke, yönetimden, Halil Dervişoğlu, Kerem Demirbay ve Berkan Kutlu’nun alınmasını istedi. Harekete geçen yönetim, sarı-kırmızılı takımdan ayrılma ihtimalleri yüksek olan bu üç futbolcu için gizli bir operasyon başlattı.