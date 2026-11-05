Thomas Reis'in göreve gelişiyle birlikte hem Trendyol Süper Lig’de hem de UEFA Konferans Ligi’nde fırtına gibi esen bordo-mavililer, son 7 resmi müsabakasından da zaferle ayrılarak müthiş bir seri yakaladı. Avrupa macerasına Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'yu deplasmanda 4-2, sahasında ise İskoç ekibi Hearts'ı 2-0 devirerek başlayan Fırtına, averajla 4. sırada yer alıyor.

Lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan ekiplerin doğrudan son 16 turuna yükseleceği yeni formatta Norveç temsilcisi Brann ile aynı puan ve averaja sahip olan Trabzonspor, 3 puanı bulunan Freiburg karşısında hata yapmayarak ilk 8 yarışında dev bir avantaj yakalamak istiyor. Karadeniz devi aynı zamanda 27 yıl aradan sonra bir Alman temsilcisiyle kozlarını paylaşacak. En son 1999-2000 sezonunda UEFA Intertoto Kupası yarı finalinde Hamburg ile eşleşen Fırtına, Alman ekiplerine karşı çıktığı toplam 8 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etmişti.

EKSİKLER CAN SIKIYOR

Kritik 90 dakika öncesinde bordo-mavililerde geniş çaplı eksik listesi teknik heyetin elini zorlaştırıyor. Kırmızı kart cezalısı Sidny Cabral’ın yanı sıra sakatlıkları süren Aral Şimşir, Franculino Dju, Arseniy Batagov, Okay Yokuşlu ve genç file bekçisi Onuralp Çevikkan bu akşam forma giyemeyecek.

Mücadele öncesinde Trabzonspor'da bir son dakika şoku daha yaşandı. Kulüpten yapılan bilgilendirmede, 26 yaşındaki merkez orta saha Tim Jabol-Folcarelli'nin sakatlık riski nedeniyle son antrenmanda tedbir amaçlı dinlendirildiği bildirildi. Fransız futbolcunun Freiburg karşısında sahada olup olamayacağı maç saatinde netlik kazanacak.

REİS'TEN KADRODA REVİZYON

Yoğun maç takvimini göz önünde bulunduran teknik patron Thomas Reis, Avrupa mesaisinde yeniden rotasyon düğmesine basıyor. KuPS ve Hearts maçlarında lig kadrosuna oranla 6-7 ismi değiştiren Alman çalıştırıcı, Freiburg randevusunda da benzer bir strateji uygulayacak.

Savunmanın merkezinde Nwaiwu ve Savic'i dinlendirmeyi planlayan Reis'in, stoper ikilisini Samet Akaydin ve Cenk Özkacar'dan kurması bekleniyor. Orta alanda ise ligde yabancı kuralı nedeniyle forma şansı bulmakta zorlanan Batista Mendy ile Benjamin Bouchouari'nin, Fabinho ve Melih'in yerine ilk 11'e monte edilmesi öngörülüyor.