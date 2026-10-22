Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında İskoçya temsilcisi Hearts ile karşı karşıya geldi.
Papara Park'ta oynanan karşılaşmayı bordo mavili temsilcimiz 2-0 kazandı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri; 32. dakikada penaltıdan Mohamed Salah, 58. dakikada Franculino Dju kaydetti. Karadeniz ekibi bu sonuçla Konferans Ligi'nde 2'de 2 yaparak puanını 6'ya yükseltti.
Ayrıca karşılaşmanın 90+5. dakikasında Sidny Lopes Cabral ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Thomas Reis göreve geldiğinden beri çıktığı 5 resmi maçta 5 galibiyet alan Trabzonspor, Avrupa'da eski adıyla grup, yeni adıyla lig aşamasında 13 yıl sonra üst üste 2 maç kazandı.