UEFA Konferans Ligi'nin 1. haftasında Trabzonspor, Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımı ile Tammelan Stadyumu’nda karşılaştı. Mücadeleyi bordo mavililer 4-2’lik skorla kazandı.
Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Paul Onuachu, 44. dakikada Mohamed Salah ve 44 ile 90+1'inci dakikalarda Franculino attı.
Finlandiya temsilcisinin gollerini ise 54. dakikada Petteri Pennanen ile 95+5'te Gustav Engvall kaydetti.
ONANA PENALTI KURTARDI
Öte yandan ev sahibi ekipte 59. dakikada Piotr Parzyszek penaltı atışından yararlanamadı.
Trabzonspor, bir sonraki maçta Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Bordo-Mavililer, Konferans Ligi'nin 2. haftasında ise 22 Ekim Perşembe günü Hearts'i ağırlayacak.