Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan hakem hataları hakkında açıklamalarda bulundu. A Spor’a konuşan Doğan, Trabzonspor'un gasp edilen 15-20 puanı var derken şöyle konuştu: "Açık konuşayım, Trabzonspor'un gasp edilen 15-20 puanı var. Bu puanlar planlı olarak çalınmıştır. Mevcut MHK ile bu sistemin devam etme ihtimali sıfır. Gerekli adımların TFF Başkanı tarafından atılmasını bekliyoruz. Üzerine basarak söylüyorum bunlar hata değil, kesitli olarak yapıldı."

‘KENDİ ÇIKARLARI İÇİN…’

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin adalet aramadığını belirten Doğan, "Galatasaray ve Fenerbahçe sadece kendi çıkarları için yorumlar yapıyor. Adalet arayışında olduklarını düşünmüyorum. Lig 2 takım üzerine kurgulanmış vaziyette" açıklamasını yaptı.