Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), aralarında Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da olmak üzere bahis soruşturması kapsamında 448 kişiyi tedbirli olarak PFDK’ya sevk etmişti.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’a verilen ceza belli oldu.

45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI

TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ‘’ERTUĞRUL DOĞAN’ın, bahis eylemi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.’’ ifadeleri yer aldı.