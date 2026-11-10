Trabzonspor Basketbol, Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki Sabah yenilgisinin ardından başantrenör Selçuk Ernak'ın görevine son verdiğini duyurdu.

Bordo-mavili ekip, A Grubu'nun dördüncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Azerbaycan temsilcisi Sabah'a 91-72 mağlup oldu.

Maçın ardından kulüpten yapılan açıklamada, “Trabzonspor Basketbol Takımımızda Başantrenör olarak görev yapan Selçuk Ernak’ın görevine son verilmiştir. Selçuk Ernak’a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.” ifadelerine yer verildi.

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