Trabzonspor Basketbol, Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki Sabah yenilgisinin ardından başantrenör Selçuk Ernak'ın görevine son verdiğini duyurdu.
Bordo-mavili ekip, A Grubu'nun dördüncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Azerbaycan temsilcisi Sabah'a 91-72 mağlup oldu.
Maçın ardından kulüpten yapılan açıklamada, “Trabzonspor Basketbol Takımımızda Başantrenör olarak görev yapan Selçuk Ernak’ın görevine son verilmiştir. Selçuk Ernak’a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.” ifadelerine yer verildi.