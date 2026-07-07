Trabzonspor, Benfica’nın genç yıldızı Gianluca Prestianni için bastırıyor. Bordo-mavililer, 20 yaşındaki Arjantinli sağ kanat için 13 milyon Euro’luk teklif yaptı ancak Portekiz ekibi bu rakamı reddetti. Benfica, oyuncu için 20 milyon Euro talep ediyor.

Fatih Tekke’nin kadroda görmek istediği Prestianni, geçen sezon ligde 29 maçta 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. 1.66 boyundaki futbolcu aynı zamanda İtalya pasaportuna da sahip. Benfica ile 2029’a kadar sözleşmesi bulunan genç yetenek için pazarlıklar sürüyor.

Prestianni’nin, Trabzonspor’un gençlere verdiği önem nedeniyle bu transfere sıcak baktığı ifade ediliyor