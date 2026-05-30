Sezonu Türkiye Kupası zaferi ile tamamlayan Trabzonspor, gelecek sezon çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Bordo mavili ekip, bu doğrultuda Portekiz devi Benfica'nın 23 yaşındaki yıldızını renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

BONSERVİSİ ÇİFT HANELİ

Portekiz basınından Record'ta yer alan habere göre; Trabzonspor, Benfica forması giyen sağ bek Sidny Lopes Cabral transferinde sona yaklaştı. Kulüplerin 10 milyon Euro'nun üzerindeki bir bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladığı, transfer için yalnızca oyuncunun onayının beklendiği belirtildi.

Haberde, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı kampında bulunan 23 yaşındaki futbolcunun karar aşamasında olduğu aktarıldı. Bu sezon Estrela ve Benfica formasıyla Portekiz Ligi'nde 23 maça çıkan Cabral, 6 gol 6 asistlik bir performans sergiledi.