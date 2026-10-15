Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre; Trabzonspor ve Beşiktaş arasındaki oynanacak derbide Cihan Aydın düdük çalacak.

Cihan Aydın'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mehmet Türkmen olacak.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor-Beşiktaş maçı, 19 Ekim Pazartesi günü Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak.

İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ

Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri şu şekilde:

16 EKİM CUMA

20.00 Arca Çorum FK - Çaykur Rizespor: Davut Dakul Çelik

17 EKİM CUMARTESİ

13.30 Erzurumspor FK - Eyüpspor: Erdem Mertoğlu

16.00 Gençlerbirliği - Galatasaray: Reşat Onur Coşkunses

16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Tümosan Konyaspor: Ozan Ergün

19.00 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor: Çağdaş Altay

18 EKİM PAZAR

13.30 Kasımpaşa - Samsunspor: Fatih Tokail

16.00 Kocaelispor - Göztepe: Alper Akarsu

19.00 İstanbul Başakşehir FK - Gaziantep FK: Alpaslan Şen

19 EKİM PAZARTESİ

20.00 Trabzonspor - Beşiktaş: Cihan Aydın

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