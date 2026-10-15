Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre; Trabzonspor ve Beşiktaş arasındaki oynanacak derbide Cihan Aydın düdük çalacak.
Cihan Aydın'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mehmet Türkmen olacak.
TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Trabzonspor-Beşiktaş maçı, 19 Ekim Pazartesi günü Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak.
İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ
Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri şu şekilde:
16 EKİM CUMA
20.00 Arca Çorum FK - Çaykur Rizespor: Davut Dakul Çelik
17 EKİM CUMARTESİ
13.30 Erzurumspor FK - Eyüpspor: Erdem Mertoğlu
16.00 Gençlerbirliği - Galatasaray: Reşat Onur Coşkunses
16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Tümosan Konyaspor: Ozan Ergün
19.00 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor: Çağdaş Altay
18 EKİM PAZAR
13.30 Kasımpaşa - Samsunspor: Fatih Tokail
16.00 Kocaelispor - Göztepe: Alper Akarsu
19.00 İstanbul Başakşehir FK - Gaziantep FK: Alpaslan Şen
19 EKİM PAZARTESİ
20.00 Trabzonspor - Beşiktaş: Cihan Aydın