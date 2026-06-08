Transferin hızlı takımı Trabzonspor, hücum hattına bir takviyede daha bulundu. Bordo-mavililer, Portekiz ekibi Vitoria'da forma giyen Noah Saviolo'yu renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Noah Saviolo transferi için Vitoria'ya 4 taksit halinde 8 milyon 500 bin euro ödeneceği açıklandı. Sözleşmede şarta bağlı 3 milyon euroluk bonus maddesinin yer aldığı kaydedildi. Trabzonspor, Noah Saviolo'nun bir sonraki satışındaki kardan yüzde 20 payın Vitoria'ya ödeneceğini vurguladı.

5 YILLIK SÖZLEŞME

22 yaşındaki Portekizli futbolcu ile 5 yıllık anlaşma sağlandığı kaydedildi. Noah Saviolo'nun 2026-2027 sezonunda 1 milyon 350 bin euro, 2027-2028 sezonunda 1 milyon 200 bin euro ve kalan sezonlarda 1 milyon euro garanti ücret alacağı vurgulandı.

Portekizli sol kanat, geride kalan sezonda Vitoria'da 36 maça çıktı ve 2 gol ile 8 asist üretti.

Bordo-mavililer böylece Sidny Lopes Cabral ve Ruslan Malinovsky’nin ardından üçüncü transferini de gerçekleştirdi.