Trabzonspor'un ara transfer dönemi için İngiltere'den iki oyuncuyu gündemine aldığı iddia edildi. Bordo-mavililerin orta sahada Brentford forması giyen Yegor Yarmolyuk ile ilgilendiği, savunmada ise Liverpool'un stoperi Virgil van Dijk'ı öncelikli hedef olarak belirlediği öne sürüldü.

Sabah gazetesinin haberine göre; Yönetim, 22 yaşındaki Ukraynalı orta saha oyuncusu Yarmolyuk'un transfer şartlarını araştırmak üzere bazı menajerlere resmi yetki verdi.

Ara transfer çalışmalarında ilk olarak orta sahaya takviye yapmayı düşündüğü belirtilen bordo-mavililerin, stoper transferi için de İngiltere'de arayışını sürdürdüğü aktarıldı.