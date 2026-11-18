Ara transfer döneminde yapacağı hamlelerle Süper Lig'de zirve yarışına damga vurmak isteyen Trabzonspor'da yönetim adeta gövde gösterisine hazırlanıyor. İngiltere pazarına odaklanan bordo-mavili kurmayların, Londra ve Manchester şehirleri arasında kurduğu yoğun transfer trafiğinde Avrupa futbolunun en önemli yıldızlarıyla temas halinde olduğu ortaya çıktı.

Karadeniz devinin transfer listesindeki bir numaralı hedefin ise Richarlison olduğu belirtildi. Tottenham'da kadro dışı bırakılan ve antrenmanlarını U21 takımıyla sürdüren 29 yaşındaki Brezilyalı santrfor için İngiliz kulübünün bonservis beklentisini aşağı çekmesi, Trabzonspor'un elini ciddi şekilde güçlendirdi. Düzenli forma giymek isteyen yıldız golcünün de bordo-mavili ekibe katılma arzusu nedeniyle taraflar arasındaki görüşmelerin oldukça yoğun bir şekilde devam ettiği kaydedildi.

İKİSİ DE YENİ BİR ARAYIŞTA

Trabzonspor'un İngiltere çıkarmasında savunma ve orta saha hattı için gündemine aldığı isimler de Avrupa basınında ses getirecek cinsten. Savunma kurgusuna lider bir isim kazandırmak isteyen bordo-mavililer, Liverpool ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Virgil van Dijk'ı radarına aldı. Daha önce yaptığı açıklamalarda "yeni bir meydan okuma" arayışında olduğunu dile getiren 35 yaşındaki Hollandalı kaptanın şartları yakından takip ediliyor.

Orta saha transferi için düşünülen isim ise Manchester City'nin 32 yaşındaki Hırvat yıldızı Mateo Kovacic. İngiliz devinde istediği süreleri bulamayan ve kariyerinin bu döneminde düzenli olarak ilk 11'de sahaya çıkabileceği bir kulübe gitmek isteyen deneyimli orta saha için de temasların sürdüğü öğrenildi.

GENÇ YILDIZ İÇİN KİRALAMA FORMÜLÜ

Tecrübeli süperstarların yanı sıra dinamik ve geleceği parlak bir ismi de orta saha rotasyonuna katmayı planlayan Trabzonspor, Brentford forması giyen 22 yaşındaki Ukraynalı futbolcu Yehor Yarmolyuk için devreye girdi. Güncel piyasa değeri 32 milyon euroyu bulan genç yetenek için kiralama formülü üzerinde duran bordo-mavili yönetim, bu transferde tanıdık bir kanal üzerinden ilerliyor. Görüşmelerin, Trabzonspor'un kadrosunda yer alan Arseniy Batagov'un da temsilciliğini üstlenen ProStar menajerlik şirketi aracılığıyla yürütüldüğü ifade edildi.