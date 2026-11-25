Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında yarın deplasmanda CSKA Sofya ile oynayacağı karşılaşma için Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya geldi. Trabzon'dan özel uçakla hareket eden bordo-mavililer, yaklaşık 2,5 saatlik yolculuğun ardından Sofya'ya ulaştı. Kafileyi havalimanı çıkışında bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, Mısırlı futbolcu Muhammed Salah ile daha önce Bulgaristan'da görev yapan Alman teknik direktör Thomas Reis'e yoğun ilgi gösterdi. Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği yetkilileri de Reis ile Türk bayrağı önünde fotoğraf çektirdi. Bordo-mavili kafile, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti. CSKA Sofya-Trabzonspor karşılaşması yarın TSİ 23.00'te başlayacak.

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