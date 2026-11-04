Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında yarın sahasında Almanya'nın Freiburg takımıyla karşılaşacak. Teknik direktör Thomas Reis, maç öncesi sakatlıklar nedeniyle özellikle hücum hattında oyuncu sayısı sıkıntısı yaşadıklarını açıkladı.

Papara Park'ta Ozan Tufan ile basın toplantısı düzenleyen Reis, "Hücum oyuncusu olarak değerlendirecek olursak belki 3-4 oyuncumuz var elimizde sadece." dedi. En iyi ilk 11'i ve kadroyu belirleyerek puan ya da puanlarla ayrılmayı umduğunu söyleyen Alman teknik adam, "Franculino ile Aral milli araya kadar bizimle birlikte olmayacaklar. Sonrasına bakacağız." ifadelerini kullandı.

FREIBURG'UN PRESİNE ÇÖZÜM ARAYACAK

Freiburg'u çok iyi tanıdığını belirten Reis, rakibin fiziksel olarak güçlü olduğunu ve önde aktif pres yapabildiğini anlattı. Bu baskıya karşı doğru çözümleri bulmaları gerektiğini vurguladı.

Samsunspor'da çalıştığı dönemde de bir Alman takımıyla Avrupa maçına çıktığını ve istediği sonucu alamadığını hatırlatan Reis, bu kez farklı bir sonuç umduğunu söyledi. Zor bir karşılaşma beklediğini dile getiren Reis, "Kalitemizin ne kadar yüksek olduğunu, Avrupa'da ne kadar başarılar kazanabileceğimizi göstereceğimiz bir maç olacak." diye konuştu.

Her maçta aynı tutumu ve mentaliteyi göstermeleri gerektiğini belirten Reis, son karşılaşmaları kazanmanın da kolay olmadığını ifade etti. Kimi zaman sabırlı olmaları, kimi zaman geçiş futbolu oynamaları gerektiğini anlatan Reis, "Her maçın farklı hikayesi var. Yapmanız gereken her maçta en iyinizi göstermek." değerlendirmesini yaptı.