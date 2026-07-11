Trabzonspor, Wolverhampton ile Tolu Arokodare transferinde son viraja girdi. Teknik Direktör Fatih Tekke’nin kadrosunda görmeyi çok istediği Nijeryalı futbolcu için dört koldan taarruza geçildi.

Wolverhampton’la masaya oturan bordo-mavili idareciler, 20 milyon Euro’luk satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. İngilizler geçen sezon Genk’ten 26 milyon Euro’ya aldıkları forveti daha düşük bir rakama bırakmak istemiyor. Görüşmeler satın alma opsiyonundaki rakamın artırılması üzerinden devam ediyor.

Paul Onuachu da Nijerya Milli Takımı’ndan arkadaşıyla telefon görüşmesi yaptı, kulüp ve şehir hakkında olumlu bilgiler verdi. Geçen sezon Premier Lig’de 33 maçta bin 408 dakika süre alan Arokodare, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.