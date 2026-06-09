Transferin hızlı takımı Trabzonspor, bu kez ayrılık haberi açıkladı. Şu ana kadar Ruslan Malinovskyi, Sidny Lopes Cabral ve Noah Saviolo’yu açıklayan bordo-mavili kulüp geçen sezonu da kiralık olarak geçiren Muhammed Cham’ın yeniden kiralandığı belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcumuz Muhammed Cham’ın, 2026-2027 futbol sezonu için Crvena Zvezda Kulübü’ne satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.'' ifadeleri kullandıldı.
Cham, Zubkov'un ardından takımdan ayrılan ikinci oyuncu oldu.