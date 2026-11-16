Bordo-mavili forma altında ortaya koyduğu yükselen grafikle piyasa değerini kısa sürede üçe katlayan ve Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Nijeryalı futbolcu Nwaiwu, ülkesinin milli takım kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Milli takımda yer almanın verdiği mutluluğu ve gururu dile getiren yıldız oyuncu, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Kendimi iyi hissediyorum. Burada olmak ve ülkemi temsil etmek benim için bir ayrıcalık. Gerçekten çok ama çok iyi hissediyorum."

TRABZON'A UZANAN ZORLU YOLCULUK

Futbol kariyerine orta saha oyuncusu olarak adım attığını hatırlatan Nwaiwu, Nijerya ekibi Enyimba'dan Avusturya'ya, oradan da Türkiye'nin köklü kulüplerinden Trabzonspor'a uzanan gelişim sürecine değindi.

Bugün ulaştığı noktaya kolay gelmediğinin altını çizen tecrübeli futbolcu, kariyer basamaklarını nasıl tırmandığını şu ifadelerle anlattı:

"Her zaman söylediğim gibi, her şey Allah'ın lütfuyla oldu. Çünkü Allah olmadan bugün burada olamazdım. Kariyer yolculuğum kolay değildi ancak bugün bulunduğum yer için Allah'a şükrediyorum."

"TEK AMACIMIZ LİGİ KAZANMAK"

Açıklamalarının sonunda Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına ve takımın mevcut potansiyeline de parantez açan Nwaiwu, camiaya iddialı bir mesaj gönderdi.

Bordo-mavili ekibin kadro kalitesine olan güvenini vurgulayan Nijeryalı yıldız, "Hedefimiz ligi kazanmak. Tamamen amacımız bu. Çok iyi bir kadroya sahibiz" diyerek sezon sonu hedeflerini net bir şekilde ortaya koydu.