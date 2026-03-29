Trabzonspor'un skorer yıldızı Ernest Muçi, Arnavutluk Milli Takımı'nda sakatlandı. HT Spor'un haberine göre 25 yaşındaki hücumcunun sakatlığının ardından Trabzon'a dönmesi kararlaştırıldı.
Edinilen bilgilere göre ilk tespitlerde Karadeniz devinin 10 numarasının uyluk sakatlığının ciddi olmadığı ve tedavisinin Trabzon'da devam edeceği öğrenildi.
Milli ara sonrası ilk maçında Trabzonspor, 4 Nisan Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek.
Bu sezon Bordo-Mavililere kritik puanlar kazandıran Muçi, Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla çıktığı 23 maçta 10 gol ve 4 asist üretti.