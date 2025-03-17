Türkiye Sigorta Basketbol Ligi’nde Trabzonspor forması giyen ve yasaklı madde tespit edilen Okben Ulubay için şoke eden bir haber geldi.

Basketfaul'un haberine göre Ankaspor maçından sonra alınan numunesinde Doping Protokolüne göre yasaklı madde kullandığı belirlenen Trabzonsporlu Okben Ulubay, karara itiraz etmeyecek, B numunesi için başvurmayacak. Yasaklı (keyif verici) madde kullandığını kabul eden Ulubay böylece 2 yıl olan üst sınırdan ceza almaktan kurtulacak.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

Ulubay’ın kullandığı madde güçlendirici özellik taşımadığı için, Ulubay’ın düşük bir ceza alması bekleniyor. Okben Ulubay'ın gelecek sezon sahalara dönme ihtimali söz konusu

Ayrıca, Trabzonspor’un da oyuncu ile sözleşmesini feshetmeye hazırlandığı öğrenildi.