Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde bu sezon oynadığı 32 lig maçında 19 galibiyet, 9 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, son 4 karşılaşmasında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayarak bu sezon ilk kez art arda 4 maç kazanamadı.

Ligde 74 puanla lider durumda bulunan Galatasaray'ın 8, 70 puanla ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 4 puan gerisinde 3. sırada yer alan bordo-mavililer, son 4 haftada yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışından uzaklaştı.

GALATASARAY ZAFERİNDEN SONRA DÜŞÜŞ

Trabzonspor, ligin 28. haftasında sahasında lider Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından galibiyet elde edemedi.

Ligde 28. hafta sonunda 67 puanla lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 4'e düşüren, ikinci sıradaki Fenerbahçe ile aynı puana sahip olarak şampiyonluk yarışında ümitlenen Karadeniz ekibi, daha sonra maç kazanamayarak düşüşe geçti.

Trabzonspor, bu karşılaşmanın ardından deplasmanda Corendon Alanyaspor ve sahasında RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Daha sonra TÜMOSAN Konyaspor'a deplasmanda 2-1 kaybeden Karadeniz ekibi, son olarak da Göztepe ile evinde 1-1 berabere kaldı.

Bordo-mavililer, son 4 maçta 3 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 9 puan kaybetti.

EN FAZLA 3 KEZ YAŞADI

Trabzonspor, bu sezon sadece 1 kez 3 maç art arda puan kaybı yaşamıştı.

Karadeniz ekibi, ligin 4. haftasında sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kalırken 5. hafta deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olup, 6. hafta da evinde Gaziantep FK karşısından 1-1'lik beraberlikle ayrılarak 7 puan kaybetmişti.

Trabzonspor, son dönemde art arda puan kaybı yaşamış olmasa da teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde iki sezonda maç başına 2 puana yakın bir ortalama elde etti.

Tekke yönetiminde 43 karşılaşmada bordo-mavililer, 24 galibiyet, 13 beraberlik, 6 mağlubiyet alırken 1,97 puan ortalaması yaşadı.