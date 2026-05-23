Sezonu Konyaspor'u finalde yenerek Türkiye Kupası'yla kapatan Trabzonspor'da sözleşmeleri biten Anthony Nwakaeme ve Edin Visca'ya veda edildi.

İki futbolcu için de kulübün resmi sosyal medya hesabından birer video yayınlandı. Visca'nın videosunda "İyi ki geldim bu şehre. İyi ki birlikte her şeyi yaşadık" ifadeleri yer aldı. Nwakaeme'ye yapılan vedada ise "Trabzonspor oyuncusu olmasam bile ben büyük bir Trabzonspor taraftarıyım" dediği sözler yer aldı.

NWAKAEME'YE KULÜPTE YENİ GÖREV

Öte yandan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, geçen günlerde Nwakaeme'ye kulüpte başka bir görev düşündüklerini şöyle dile getirmişti:

"Nwakaeme çok büyük futbolcu, onu seyretmek büyük şans. Nwakaeme'ye teklifimiz olacak. Ön konuşmayı yaptık. Afrika ayağındaki oyuncu takibinde bizimle olmasını istiyoruz. Transferlerle alakalı destek isteyeceğiz. Futbol bilgisi çok iyi. O bizim bir arkadaşımız. Takım içinde kalmasını istedik. Teknik kadroda değil, scout tarafında yanımızda olsun istiyoruz. Nijerya'da falan çok ciddi bağlantıları var."