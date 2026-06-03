Süper Lig'de sezonu 3. sırada bitiren ve kadrodaki oyuncularına talipleri artıran Trabzonspor'da ilk ayrılık resmen duyuruldu. Bordo-Mavililer, Ukraynalı kanat oyuncusu Oleksandr Zubkov'un Yunan ekibi AEK'ya transfer olduğunu açıkladı.

Trabzonspor'un sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Oleksandr Zubkov'un AEK Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır."

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada ise AEK'nın, Trabzonspor'a 4 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ve şartlara bağlı 500 bin euro bonus ödeneceği belirtildi. Ayrıca Zubkov'un başka bir kulübe transfer olması halinde AEK, elde edeceği bonservisin yüzde 10'unu Trabzonspor'a ödeyecek.

Bu sezon Trabzonspor formasıyla tüm kulvarlarda 37 maça çıkan 29 yaşındaki kanat oyuncusu, 4 gol ve 12 asistlik skor katkısı sağladı.