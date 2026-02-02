Trabzonspor, Benfica forması giyen 20 yaşındaki sol açık Ivan Lima için resmi teklif yaptı.

Bordo mavili ekip, Lima için yabancı kontenjanında yer açamazsa transfer edip kiralamayı planladı.

Christ Oulai, Felipe Augusto, Wagner Pina gibi başarılı genç transferleri yapan scout ekibi oyuncuya tam not verdi ve transferini tavsiye etti.

Benfica'nın B takımında forma giyen Portekizli sol kanat Lima, hızı ve çalım yeteneğiyle dikkat çekiyor. Bu sezon 22 maçta şans bulan 21 yaşındaki futbolcu 3 asist kaydetti. Piyasa değeri 500 Bin Euro olarak gösterilen Lima'nın takımıyla olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.