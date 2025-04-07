Süper Lig’in 30’uncu haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşan Trabzonspor aldığı mağlubiyetle taraftarlarına büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Bordo mavililer teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çıktığı ilk maçta Fenerbahçe’ye farklı mağlup oldu. Bu sezon 3 büyük takımla oynadığı maçlarda henüz galibiyeti bulunmayan ve sadece Beşiktaş ile sahasında berabere kalan Trabzonspor, derbi maçlardaki en kötü sezonlarından birini yaşıyor.
Trabzon’da yerel gazeteler, Trabzonspor’un Fenerbahçe karşısındaki mağlubiyeti manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı.
Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:
Taka: Bir Talisca’mız yok
Günebakış: Trabzon yıkıldı
Sonnokta: Kadıköy’de hezimet
Karadeniz: Kadıköy’de ateş var
Kuzey Ekspres: Çekilmez bir adam oldun