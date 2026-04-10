Trabzonspor'un Alanyaspor maçı kamp kadrosunu açıkladı. Bordo mavili ekipte Paul Onuachu, kadrodan çıkarıldı. Trabzonspor, antrenmanda sol uyluk ön üst kas grubunda ağrı ve sertlik hisseden Paul Onuachu’nun, Alanyaspor maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde oldu: "Sağlık Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Paul Onuachu’nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.Beşir, “Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda sol uyluk ön üst kas grubunda ağrı ve sertlik hisseden oyuncumuz Paul Onuachu’nun yapılan ilk değerlendirmesi sonucunda kas yaralanması düşünülerek Corendon Alanyaspor maç kadrosundan çıkarılmıştır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır” dedi.

