Trabzonspor’un Karadeniz derbisinde 2-0 geriden gelip 4-3 kazandığı unutulmaz maçta ikinci devrede 3 asistle maça damgasını vuran ve Franculino Dju’nun golünü hazırlayan Ernest Muçi, formunun zirvesinde olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Dün sahaya çıkan bordo-mavili ekipte yine hücumun merkez üssü olan Arnavut yıldız, ilk yarının uzatma anlarında (45+2) Mohamed Salah’ın kullandığı köşe vuruşunda topu kafayla Stefan Savic’e indirerek takımını öne geçiren golün pasını verdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında ise sahneye bizzat kendisi çıktı; Trabzon şehri için simgesel anlam taşıyan 61. dakikada ceza sahası dışından kaydettiği harika golle farkı artıran 25 yaşındaki yetenek, Papara Park'ta adeta fırtına estirdi.

10 SKORLUK KATKIYLA FORMUNUN ZİRVESİNDE

Sahadaki dinamizmi, kilit pasları ve şut tehdidiyle teknik direktör Thomas Reis’in hücum kurgusundaki en önemli kozlarından birine dönüşen Muçi, istatistik kağıtlarını da altüst etmeye başladı.

Genç 10 numara, dünkü performansıyla birlikte bu sezon bordo-mavili formayla tüm kulvarlarda çıktığı maçlarda 3 gol ve 7 asiste ulaşarak toplam 10 gole doğrudan etki etti. Hücumda hem bitirici hem de hazırlayıcı rolünü kusursuz üstlenen Arnavut futbolcu, takımın zirve yürüyüşündeki en büyük itici güç oldu.

"BÖYLE MAÇLAR BİZİ ZİRVEYE TAŞIR"

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ernest Muçi, katı savunmaları açmanın zorluğuna değinerek şampiyonluk yarışının bu tip galibiyetlerle kazanılacağını vurguladı:

"Bu tür maçlar zihinsel olarak son derece zordur. Karşınızda katı savunma yapan bir rakip olduğunda ilk golü bulmak hiç kolay olmaz. Ancak şampiyonluk yolunda bizi zirveye taşıyacak olan tam olarak bu galibiyetlerdir. Kazandığımız için çok mutluyuz. Milli maç arasına girmeden önce oynayacağımız iki kritik müsabaka daha var; onları da kazanarak bu galibiyet serisini devam ettirmek zorundayız."

Takım içerisindeki tecrübeli yıldızlarla oynamanın gelişimine büyük katkı sağladığını belirten Muçi, "Bu sezonki başarımın arkasında geçen yıldan edindiğim tecrübeler var. Takımımızda Mohamed Salah gibi büyük dünya yıldızları bulunuyor ve her gün onlardan yeni şeyler öğreniyorum. Benim için en önemli kriter kafayı kaldırmadan, rehavete kapılmadan çok çalışmaya devam etmek. Bunu yaptığınız sürece goller ve zaferler zaten kendiliğinden gelecektir" ifadelerini kullandı.