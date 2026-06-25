Transferin hızlı takımı Trabzonspor, kaleci transferinde mutlu sona ulaşmak üzere. Bordo-mavililer, geçen sezon İngiltere Premier Lig devi Manchester United'dan kiraladığı Kamerunlu kaleci Andre Onana ile yaptığı görüşmeler olumlu yönde ilerliyor. Trabzonspor, kaleci Andre Onana'yı 1 yıl daha kiralamaya çok yaklaştı.

Gösterdiği performansla taraftarın beğenisini kazanan Onana, geçtiğimiz sezon ligde ve kupada çıktığı 34 maçta 42 gol yedi. Tecrübeli file bekçisi 6 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.