Suudi Arabistan’dan yıllık 8 milyon Euro’luk teklif alan Nijeryalı golcü, kariyerine Körfez’de devam etmeyi planlıyor.. Yönetimden transferine onay vermesini isteyen tecrübeli santrforun bu nedenle henüz takımın kampına katılmadığı belirtildi. Fırtına, beklenen bonservis teklifi gelmezse 32 yaşındaki oyuncuyu tutma niyetinde.

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