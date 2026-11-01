Süper Lig'in 10. haftasında Papara Park'ta saat 16.00'da Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak olan Trabzonspor'da gözler forvet hattına çevrildi. Karşılaşma öncesinde takımın en formda isimlerinden Franculino Dju'nun yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle kadroda yer alamayacak olması, teknik direktör Thomas Reis'i arayışa itti.

Hücumdaki boşluğu deneyimli yıldızıyla doldurmak isteyen Alman hoca, zorlu 90 dakikada galibiyet kilidini açacak en büyük koz olarak Paul Onuachu'yu belirledi.

REİS'TEN ÖZEL TERAPİ

Müsabaka öncesinde tesislerde Nijeryalı golcüyle özel bir görüşme gerçekleştiren Thomas Reis, öğrencisine moral aşıladı. Deneyimli santrforun potansiyeline ve saha içi tecrübesine çok inandığını aktaran tecrübeli teknik adamın, Onuachu ile yaptığı toplantıda şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:

"Senin kaliteni çok iyi biliyorum ve sana sonuna kadar güveniyorum. Taraftarımıza ve takıma gerçek kimliğini, neler yapabileceğini yeniden göstermenin tam vakti geldi."

GERİ DÖNÜŞ İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Bu sezon Franculino Dju’nun yükselen grafiği sebebiyle ilk 11 yarışında bir adım geride kalan 32 yaşındaki Onuachu, Gaziantep FK randevusuyla birlikte formayı yeniden sırtına geçirmeye hazırlanıyor. Bu sezon bordo-mavili formayla lig ve Avrupa kulvarında 10 maçta süre alıp 3 kez ağları sarsan tecrübeli forvet, yakalayacağı çıkışla 11'in değişilmezi olmayı amaçlıyor.

Trabzonspor kariyerinde bugüne kadar çıktığı 71 resmi karşılaşmada 46 gol ve 6 asist kaydederek toplam 52 gole doğrudan imzasını atan dev golcü, Gaziantep FK karşısında sergileyeceği performansla hem tribünleri coşturmak hem de gol krallığı yürüyüşünü kaldığı yerden sürdürmek istiyor.