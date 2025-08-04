Orta saha ile birlikte kanat pozisyonuna da takviye talep eden Fatih Tekke’nin ilk hedefi Nice forması giyen 28 yaşındaki Jeremie Boga’ydı. Ancak yapılan görüşmelerde Fransız ekibini bir türlü ikna edemeyen bordo-mavililer rotasını Villarreal’in Nijerya asıllı Hollandalı futbolcusu Arnaut Danjuma’ya çevirdi.

MASAYA OTURULACAK

Sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan 28 yaşındaki oyuncu, ilk görüşmede Türkiye’ye sıcak bakmadı. Ancak Trabzonspor yönetimi, hafta içinde Danjuma ile bir kez daha masaya oturarak transferi sonuçlandırmak istiyor. Geçen sezonu Girona’da kiralık geçiren Danjuma 37 maçta 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.