Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’un, İspanyol ekibi Valencia forması giyen Andre Almeida ve Saint-Etienne’in Faslı orta sahası Benjamin Bouchouari için yeniden girişimlere başladığı ifade edildi.

İspanyol basınından AS’ta yer alan haberde, “Trabzonspor, Andre Almeida’yı kadrosuna katmak için yeniden temas kurdu. Valencia, oyuncu için 10 milyon Euro talep ediyor ancak Türk ekibi farklı formüllerle yeni bir teklif hazırlığında” ifadelerine yer verildi.

Fransız basınında Le Progres gazetesi ise, “Saint-Etienne ile Trabzonspor arasında Benjamin Bouchouari görüşmeleri yeniden başladı. Daha önce oyuncunun omzundaki sakatlık süreci transferi yavaşlatmıştı. Ancak taraflar anlaşmaya yakın” diye yazdı.

Bordo-mavili yönetimin, iki oyuncu için yürüttüğü girişimlerde bu hafta somut adımlar atması bekleniyor.