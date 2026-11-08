Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Trabzonspor'da ocak ayı ara transfer dönemi yaklaşırken sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavili kulübün transfer listesinin üst sıralarında yer alan eski bir hedef yeniden gündeme taşındı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Premier Lig temsilcisi Ipswich Town forması giyen Şilili merkez orta saha Marcelino Nunez, Karadeniz devinin radarına bir kez daha girdi. Geçtiğimiz sezon Championship'te 36 karşılaşmada ortaya koyduğu 3 gol ve 9 asistlik göz dolduran performansıyla Ipswich Town'ın Premier Lig'e yükselmesinde başrol oynayan 1.73 boyundaki yıldız, kulübünde aradığı ortamı bulamadı.

PREMİER LİG'DE KABUSU YAŞIYOR

Fotomaç'ta yer alan habere göre yeni sezona fırtına gibi bir giriş yaparak İngiltere Lig Kupası mücadelesinde Leicester City ağlarını iki kez sarsan 26 yaşındaki orta saha, Premier Lig maratonunda ise adeta kulübeye hapsoldu.

Ligde yalnızca 2 karşılaşmada görev alabilen ve toplam 142 dakika sahada kalabilen Nunez, Premier Lig'deki son resmi maçına 30 Ağustos'ta Manchester United karşısında çıktı. Bu mücadelenin ardından teknik heyetin tercihleri arasında yer bulamayan Şilili futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda toplam 4 maçta şans bulup 2 gol kaydetti. Yaşadığı forma krizinin ardından düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen deneyimli oyuncunun ocak ayında takımdan ayrılmaya sıcak baktığı kaydedildi.

OCAK AYINDA MASAYA OTURULACAK

İngiliz ekibiyle 30 Haziran 2029 yılına kadar uzun vadeli bir sözleşmesi bulunan ve güncel piyasa değeri 14 milyon euro (yaklaşık 650 milyon TL) seviyesinde olan Şilili milli futbolcu için Trabzonspor yönetimi fırsat kolluyor.

Daha önceki transfer dönemlerinde de oyuncunun şartlarını soruşturan bordo-mavililerin, Nunez'in kulübündeki huzursuzluğunu ve forma hasretini avantaja çevirmek istediği belirtildi. Karadeniz devinin, teknik direktör raporu doğrultusunda ocak ayı transfer penceresi açılır açılmaz satın alma opsiyonlu kiralama dahil farklı formüllerle İngiliz kulübünün kapısını çalması bekleniyor.