Trabzonspor'da sakatlık yaşayan Uğurcan Çakır, Stefan Savic, Arseniy Batagov ve Mustafa Eskihellaç’ın durumu belli oldu.
Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Uğurcan Çakır, Stefan Savic, Arseniy Batagov ve Mustafa Eskihellaç’ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu.
Bordo-Mavili ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Futbolcularımız Uğurcan Çakır, Stefan Savic, Arseniy Batagov ve Mustafa Eskihellaç, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu’nun 36. haftasında deplasmanda oynayacağımız Sipay Bodrum FK maçının kadrosunda yer alamayacaktır. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır”