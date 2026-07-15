Trabzonspor'un son yıllarda yaptığı genç oyuncu transferlerinde büyük pay sahibi olan Eren Mert görevinden istifa ettiğini açıkladı.

X hesabından bir açıklama yapan Mert, şu ifadeleri kullandı: ‘’Bugün itibarıyla büyük bir onurla yürüttüğüm Trabzonspor Kulübü'ndeki görevimden ayrılma kararı almış bulunuyorum. Görev sürem boyunca sahip olduğum bilgi, birikim ve emeği kulübümüz için en iyi şekilde ortaya koymaya çalıştım. Ancak gelinen noktada uyumlu çalışma ortamının mümkün gözükmemesi nedeniyle görevime devam etmenin doğru olmayacağı kanaatine vardım. Şahsıma olan teveccühleri için Sayın Başkan'a, Trabzonspor camiasının tüm paydaşlarına ve özellikle de büyük Trabzonspor taraftarına çok teşekkür ediyorum. Gösterdikleri sevgi ve destek benim için her zaman çok kıymetli oldu. Trabzonspor'a bundan sonraki süreçte yürekten başarılar diliyorum. Çünkü ayrılık da sevdaya dahildir. Allah'a ısmarladık."

Öte yandan geçtiğimiz haziran ayında kulüpte kalacağını belirten Eren Mert’in bu ayrılığı dikkat çekti.