Trabzonspor, başarılı futbolcusu Oulai’yi bonservisiyle Fiorentina’ya satmak üzere… Christ Oulai, Trabzonspor’daki başarılı performansının ardından 2026 Dünya Kupası’nda da dikkatleri üzerine çekmişti. Leipzig ve Brentford, genç yıldızı yakından takip etse de Fiorentina oyuncuyu kadrosuna katmaya çok yakın.

İtalyan basınına göre Serie A ekibi Fiorentina, Trabzonspor ile Oulai transferi için anlaşmaya vardı. Haberin devamında İtalyan temsilcisinin Trabzonspor ile 30 milyon euro artı sonraki satıştan yüzde 10 pay karşılığı el sıkıştığı kaydedildi.