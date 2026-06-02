Trabzonspor'un Ukraynalı yıldızı Oleksandr Zubkov, takımdan ayrılmaya hazırlanırken yeni takımı da belli oldu.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Yunanistan temsilcisi AEK Atina, Zubkov'un transferi için Trabzonspor ile el sıkıştı
Haberin detayında tarafların bonservis ve sözleşme detaylarında uzlaşma sağladığı belirtilirken, transferde artık son aşamaya gelindiği aktarıldı. 29 yaşındaki kanat oyuncusunun yarın sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Shakhtar Donetsk'ten 6 milyon karşılığında bordo mavili ekibe transfer olan Ukraynalı oyuncu Trabzonspor ile 37 karşılaşmaya çıkarken 4 gol atıp, 12 asistlik performans sergiledi.