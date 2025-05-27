Trabzonspor, Beşiktaş’ın transfer listesinde yer alan Vaclav Cerny için harekete geçti. Bordo-mavili ekip, Çek futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Wolfsburg ile önümüzdeki günlerde resmi temaslara başlamayı planlıyor.

27 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun özellikle Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’ye karşı sergilediği başarılı performans, Türk kulüplerinin dikkatini çekmişti. Beşiktaş’ın uzun süredir radarında olan Cerny için Alman kulübünün yaklaşık 9 milyon Euro talep ettiği belirtiliyor. Ancak yıldız futbolcunun Türkiye’ye transfer fikrine olumlu yaklaşması, Trabzonspor’un elini güçlendirdi.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA HEDEFİ

Karadeniz ekibinin öncelikli hedefi, oyuncuyla kişisel şartlarda anlaşmak. Ardından Wolfsburg’a satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunulması planlanıyor. Cerny’nin Alman ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2027’ye kadar sürse de kulübün oyuncuyu elden çıkarmaya sıcak baktığı, menajerine de transfer görüşmeleri için izin verdiği öğrenildi.

Bu sezon İskoçya’nın Rangers takımında kiralık forma giyen Çek yıldız, 52 karşılaşmada görev aldı ve 18 gol, 9 asistlik dikkat çekici bir performans ortaya koydu.