Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor'a konuk olan Trabzonspor, rakibini ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Galatasaray'a karşı alınan 4-0'lık zaferin ardından Samsun deplasmanından da 3 puanla dönen Karadeniz ekibi, kalesini gole kapatırken iki maçta toplam 7 gol kaydetti.

Karşılaşmanın ardından ortaya çıkan verilerde en dikkat çekici detay ise Trabzonspor'un fırtına gibi estiği ilk yarılar oldu. Bordo-Mavililer, Ekim 1990'dan bu yana ilk kez Süper Lig tarihinde üst üste iki müsabakanın ilk yarısında 3'er gol atma başarısı göstererek 36 yıllık hasrete son verdi. Ayrıca Samsun deplasmanındaki son iki lig maçını da 3-0 kazanmayı başaran Trabzonspor, Mayıs 1997'den bu yana rakip sahada ilk kez üst üste iki maçta kalesinde gol görmeden galip geldi.

REIS KULÜP TARİHİNE GEÇTİ

Trabzonspor'un başında çıktığı ilk iki lig maçını da kazanan Alman teknik adam Thomas Reis, kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı:

Reis, 2015 yılında Shota Arveladze'nin ardından Trabzonspor'daki ilk iki Süper Lig maçından galibiyetle ayrılan ikinci yabancı teknik direktör oldu. Alman çalıştırıcı, Süper Lig tarihinde Trabzonspor'un başında çıktığı ilk iki karşılaşmanın ikisinde de takımına 3 ve üzeri gol attıran ilk yabancı teknik direktör unvanını elde etti.

SALAH RÜZGARI DEVAM EDİYOR

Bordo-Mavili ekibin dünyaca ünlü Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, Süper Lig'deki durdurulamaz performansını Samsunspor deplasmanında da sürdürdü.

Opta'nın detaylı veri analizine başladığı 2014-15 sezonundan bu yana Süper Lig'de çıktığı ilk 7 karşılaşmada 10 gole doğrudan katkı sağlayan ilk oyuncu olan Salah, şimdiden 7 gol ve 3 asistlik skorer bir performansa ulaştı.

10 KİŞİYLE GEÇİT VERMEDİ

Karşılaşmanın 43. dakikasında Melih Kabasakal'ın kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kalan Karadeniz temsilcisi, ikinci yarının tamamını bir kişi eksik oynamasına rağmen disiplinli savunmasıyla skoru korumayı bildi.