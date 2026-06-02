Sezonu Türkiye Kupası zaferi ile tamamlayan Trabzonspor'da transfer çalışmalarına başlandı.

Geçtiğimiz sezon Manchester United'dan kiralanan Andre Onana, sezonun sona ermesiyle birlikte İngiliz ekibine geri döndü. Bordo mavililer, Kamerunlu kaleciyi takımda tutmak istiyor.

Romano'nun haberine göre, Kamerunlu kalecinin, teknik direktör Michael Carrick yönetiminde yeni sezon öncesi çalışmalarına katılması bekleniyor. Trabzonspor ise 30 yaşındaki file bekçisine ilgisine devam ediyor. Bordo-mavililer, Andre Onana'yı bir yıl daha kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Trabzonspor, bu doğrultuda Andre Onana'nın menajeri ve Manchester United ile görüşme yapacak.