Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Trabzonspor ile Göztepe, Papara Park'ta karşı karşıya geldi.
Bordo-Mavili ekip, geçtiğimiz aylarda Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı nedeniyle hayata gözlerini yuman Mattia Ahmet Minguzzi'nin doğum gününde anlamlı bir harekete imza attı.
GÖZ ALTLARINI BOYADILAR
Trabzonspor taraftarı olarak bilinen Minguzzi'nin isminin verildiği tribün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuk taraftarlara ücretsiz ilan edilmişti.
Müsabaka öncesinde hem Çocuk Bayramı hem de Mattia Ahmet Minguzzi'nin doğum günü nedeniyle seremoniye çıkan çocuklar, Minguzzi'nin gözünün altında yer alan doğum izinin bir benzerini yüzlerine çizerek genç taraftarı andı.
23 NİSAN'A ÖZEL FORMA
Trabzonspor, Göztepe karşısına 23 Nisan'a özel formalarla çıktı. Bordo-Mavililer, çocukların çizdiği resimlerin göğüslerine işlendiği formalarla müsabakada ter döktü.
Bugün 23 Nisan coşkusuyla; formalarımızın göğsünde çocuklarımızın çizdiği resimler yer alacak.— Trabzonspor (@Trabzonspor) April 24, 2025
Çocuklarımıza, çizdikleri resimlerden daha güzel bir gelecek bırakmak dileğiyle…
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun! pic.twitter.com/irl7V3sOHs